В Ленинградской области школьница забеременела от взрослого парня

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Сейчас правоохранительные органы ведут расследование по делу беременности 15-летней школьницы. В Ленинградской области молодая девица решилась предаться страсти вместе с взрослым парнем.

Как известно, буква закона гласит о том, что до 16 лет сексуальные отношения запрещены, но в Волхове 15-летняя школьница решила, несмотря на запрет, заводить интимные отношения с 22-летним парнем. Группа следователей узнала, что с октября 2017 года по февраль этого года парочка неоднократно вступала в полую связь. Взрослый парень сознательно шел на этот шаг, зная, что девочке только 15. Заниматься любовью пара смогла, но при этом не предохранялась. В результате 15-летняя школьница забеременела.

На будущего отца ребенка дело еще не завели, группа следователей находится в процессе расследования.