В Пензенской области работника сахзавода чуть не убила упавшая труба

Сегодня, 17:36

В Пензенской области зафиксировано происшествие. Работник сахзавода пострадал при выполнении служебных обязанностей. Мужчину чуть не убила упавшая труба.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили о происшествии на сахарном заводе ОАО «Атмис-Сахар». По предварительным данным, монтажник из ООО «Технострой» отправился в Каменку для выполнения обязанностей. Во время демонтажа свеклорезки произошло падение металлической трубы.

«Произошло падение одного из фрагментов трубы длиной около 1 метра в производственный проем, в результате чего монтажник получил удар по голове», - подчеркнули правоохранители.

Пострадавшего работника доставили в больницу. Расследование обстоятельств дела продолжается на данный момент.