Спасатели в Оренбурге вызволили прикованного наручниками школьника

Сегодня, 17:31

Сегодня утром в Оренбурге спасатели вызволили прикованного наручниками мальчишку, которые тот случайно застегнул на своей ноге.

Необычное сообщение поступило сегодня в диспетчерскую МЧС в Оренбурге. Горожанка попросила спасателей помочь соседскому мальчишке, который случайно пристегнул к своей ноге наручники. Школьнику никак не удавалось вызволиться самостоятельно.

Выяснилось, что в такую затруднительную ситуацию он загнал себя самостоятельно, по глупой неосторожности. Играя с наручниками, мальчик случайно пристегнул себя ими, и не смог снять их самостоятельно. После долгих безуспешных попыток он обратился за помощью к соседке, которая позвонила в службу МЧС.

По прибытии, те быстро вызволили мальчишку, и он отправился на занятия в школу.