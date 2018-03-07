Пять автопогрузчиков стоимостью более 8 млн руб украли в Москве

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Неизвестные злоумышленники, заключив договор на лизинг похитили пять автопогрузчиков общей стоимостью свыше восьми миллионов рублей. В данный момент правоохранители города Москва возбудили уголовное дело.

Как сообщили в полиции, им поступило заявление о хищении. Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что за февраль текущего года преступники заключили фиктивные договора и похитили пять автопогрузчиков у ООО. Ущерб, нанесенный преступниками, составляет свыше восьми миллионов рублей, как сообщают в ведомстве.

В данный момент в отношении случившегося возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Полиция разыскивает похитителей.