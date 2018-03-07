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UTair опровергает информацию о разгерметизации самолета с Явлинским

Сегодня, 16:43

В Сети появились подробности инцидента с разгерметизацией самолета с Явлинским. Авиакомпания Utair опровергла фейковую информацию и сообщила истинные причины посадки рейса UT400 «Грозный-Москва».

Авиакомпания UTair опровергла неверную информацию, распространенную в Сети. Представители компании сообщают об отсутствии разгерметизации самолета с Явлинским. Рейс UT400 «Грозный-Москва» совершил экстренную штатную посадку авиалайнера. Наземные службы были готовы к такому развитию событий. Пассажиры самолета также были ознакомлены с ситуацией.

«Разгерметизации не было», - подчеркнули в компании UTair.

В социальных сетях пассажиры сообщали о разгерметизации самолета, люди были вынуждены воспользоваться масками с кислородом.


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