В Крестовоздвиженском соборе Петербурга скончался неизвестный прихожанин

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Неизвестный прихожанин Крестовоздвиженского собора (Ленобласть) скончался вечером 6 марта. Полиция Центрального района Петербурга осмотрела тело погибшего, организовав доследственную проверку.

На вид умершему прихожанину Крестовоздвиженского собора около 35 лет. Его труп обнаружили случайные свидетели, передвигающиеся вечером 6 марта по Лиговскому проспекту Санкт-Петербурга. На место ЧП моментально прибыл наряд правоохранителей, осмотревших тело неизвестного мужчины. Не обнаружив признаков убийства, полиция Центрального района организовала доследственную проверку.

Причину скоропостижной кончины и личность неизвестного прихожанина Крестовоздвиженского собора предстоит установить Бюро судмедэкспертизы Ленобласти.