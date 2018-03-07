VistaNews.ru


Красноярский догхантер отравил собаку на глазах у ее хозяйки

Сегодня, 16:14

В Красноярске догхантер отравил собаку, бросив ему кусок фарша. Смерть питомца происходила на глазах хозяйки.

Марина Патуринская, хозяйка погибшего пса, рассказала, что в тот роковой день она выгуливала свою собаку, которую недавно забрала с пункта передержки, где работает волонтером. Во время прогулки неизвестный мужчина, идущий навстречу, бросил псу фарш, который тот быстро съел.
Женщина сразу заподозрила неладное и бросилась вслед за догхантером, заметив, что остатки ядовитой еды он успел спрятать. Задержать мужчину не удалось, а на утро ее любимец скончался.
Экспертиза через неделю покажет отсутствие или наличие отравы в фарше.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.