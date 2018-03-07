Красноярский догхантер отравил собаку на глазах у ее хозяйки

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В Красноярске догхантер отравил собаку, бросив ему кусок фарша. Смерть питомца происходила на глазах хозяйки.

Марина Патуринская, хозяйка погибшего пса, рассказала, что в тот роковой день она выгуливала свою собаку, которую недавно забрала с пункта передержки, где работает волонтером. Во время прогулки неизвестный мужчина, идущий навстречу, бросил псу фарш, который тот быстро съел.

Женщина сразу заподозрила неладное и бросилась вслед за догхантером, заметив, что остатки ядовитой еды он успел спрятать. Задержать мужчину не удалось, а на утро ее любимец скончался.

Экспертиза через неделю покажет отсутствие или наличие отравы в фарше.