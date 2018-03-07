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Самолет с Явлинским разгерметизировался по пути из Грозного в Москву

Сегодня, 15:56

В самолете, пассажиром которого был Григорий Явлинский, случилось чрезвычайное происшествие - разгерметизация салона самолета. Как сообщается, это произошло, когда кандидат в президенты возвращался из Грозного в Москву.

Пресс-служба кандидата от партии «Яблоко» отметила, что разгерметизация произошла, когда самолет находился в нескольких минутах от прибытия в Московский аэропорт. Пилот сообщил о произошедшей ситуации по громкой связи, и самолет начал резко терять высоту, как заявил представитель «Яблока».

В связи с данным происшествием многие пассажиры испытывали дискомфорт различного уровня от заложенности ушей до якобы льющейся из ушей крови.

Отмечается, что сам Явлинский отделался сильной заложенностью ушей. Кандидат в президенты России до сих пор испытывает сильный дискомфорт, по словам его представителя.

В данный момент проводится комплексная проверка самолета и выяснение причины разгерметизации салона.


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