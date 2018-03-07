Случай туберкулёза у детей выявили в Сергиево-Посадском районе

Сегодня, 15:40

В Сергиево-Посадском районе выявлен случай заболевания туберкулезом. Заболевшими оказались двое учеников школы и дошкольник.

Выявить заболевание удалось во время прохождения младшим ребенком медицинского обследования перед приемом в детский сад. Ольга Дударева, замглавы в Сергиево-Посадском районе, сказала журналистам, что двое детей уже направлены на лечение в столичную больницу. Врачи сообщили, что угрозы для их жизней нет. Третьему дополнительно проводят медицинское обследование, чтобы выявить стадию развития заболевания.

Кроме того, всех сотрудников школы, где учились заболевшие дети, обязали пройти внеочередное медицинское обследование легких. Местные власти заявили, что держат ситуацию на личном контроле.