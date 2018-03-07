В Москве 3-летняя девочка оказалась в реанимации из-за отравления марихуаной

Сегодня, 15:09

В Москве трёхлетняя девочка оказалась в больнице по причине отравления марихуаной. По месту жительства, в котором жила семья ребёнка, сотрудники правоохранительных органов произвели обыск.

Никаких следов спиртного или наркотиков в помещении квартиры не было обнаружено. Полиция также установила, что в трёхкомнатной квартире проживает семейство из шести человек, из них четверо детей. В комнатах был полный порядок, а дети были опрятно одеты. Примечательным стало то, что брат пострадавшей раньше отбывал срок в колонии за распространение наркотических веществ. На данный момент неизвестно, как марихуана оказалась в организме у ребёнка. Выяснением всех обстоятельств займётся полиция.