Ростовчанин разбил себе голову в результате падения на тротуар

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В Ростове-на-Дону мужчина раскроил себе череп в ходе падения на скользкий асфальт. Прожие, подходившие к пострадавшему, не заметили его признаков жизни.

Как сообщили свидетели, мужчина, идущий по тротуару на проспекте Коммунистическом около дома 42, не смог справится с равновесием и поскользнулся. Прошло пару минут, но упавший всё не поднимался. Испуганные жители города незамедлительно позвонили в скорую. Приехавшие на место происшествия медработники заключили смерть мужчины.

"Жизнь в России это как участие в программе последний герой. Пусть он покоится с миром. Упасть можно как-угодно. Кто-то на пятую точку. кто-то на спину,а кто-то вот так, как это мужчина", - пишут комментарии пользователи в соцсетях.

Вышеупомянутым происшествием занимаются работники полиции, выясняя обстоятельства дела.