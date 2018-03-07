В Пятигорске спасатели отказались снять кошку с дерева

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В Пятигорске на протяжении нескольких дней обращались в службу спасения, чтобы те помогли спуститься на землю кошке, взобравшейся на высокое дерево. Однако зов о помощи никто не услышал.

Во дворе многоквартирного дома, расположенного по ул. Украинская, несколько дней пробыла на дереве кошка. Самостоятельные попытки жителей снять ее оттуда не увенчались успехом. Сотрудники службы спасения отказали в помощи, говоря, что у них просто нет большой лестницы. Пятигорчане снова и снова звонили спасателям, однако в последний раз их попросили больше не звонить по таким пустякам.

Тогда горожанами было принято решение приманить кошку валерьянкой. Ориентируясь на запах "кошачьего алкоголя", потерпевшая смогла спуститься с дерева.