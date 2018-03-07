VistaNews.ru


В Пятигорске спасатели отказались снять кошку с дерева

Сегодня, 13:43

В Пятигорске на протяжении нескольких дней обращались в службу спасения, чтобы те помогли спуститься на землю кошке, взобравшейся на высокое дерево. Однако зов о помощи никто не услышал.

Во дворе многоквартирного дома, расположенного по ул. Украинская, несколько дней пробыла на дереве кошка. Самостоятельные попытки жителей снять ее оттуда не увенчались успехом. Сотрудники службы спасения отказали в помощи, говоря, что у них просто нет большой лестницы. Пятигорчане снова и снова звонили спасателям, однако в последний раз их попросили больше не звонить по таким пустякам.
Тогда горожанами было принято решение приманить кошку валерьянкой. Ориентируясь на запах "кошачьего алкоголя", потерпевшая смогла спуститься с дерева.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.