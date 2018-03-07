За штурвалом разбившегося в Сирии Ан-26 находился летчик первого класса

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Выяснились новые подробности трагедии крушения самолета Ан-26 в Сирии. Представители Министерства Обороны России заявили, что за штурвалом разбившегося самолета был пилот первого класса.

Кроме того, отмечается, что погодные условия для совершения посадки были более чем приемлемыми. Также представители Минобороны сообщили, что за штурвалом находился первоклассный пилот, который неоднократно совершал перелеты по данному направлению и успешно налетал на самолетах типа Ан-26 более 3 тысяч часов.

В Минобороны заявили, что в результате катастрофы погибли 27 офицеров, находящихся на борту самолета, среди которых находился генерал-майор армии РФ.

В данный момент по факту трагедии возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщили, что хотят как можно скорее разобраться в вопросе и выяснить причины падения самолета Ан-26.