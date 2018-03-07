В Воронеже психбольной сбежал из машины скорой помощи

Сегодня, 00:05

Около центра борьбы со СПИДом в Воронеже произошел инцидент. Молодой психически нездоровый парень 23-х лет сбежал из машины скорой помощи.

Медики заявила в полицию о сбежавшем пациенте и сейчас парень находится в розыске.

Точный диагноз сбежавшего не разглашается, но медики утверждают, что он психически болен. Куда везли парня и откуда, неизвестно.

Напомним, что в прошлом году в Орловской области из психбольницы сбежал больной. На улице он схватил женщину-полицеского и нанес ножевое ранение. Как известно, сотрудника полиции удалось спасти.