Потерпевший крушение АН-26 не проверялся перед полетом

Вчера, 23:55

Самолет АН-26, потерпевший крушение в Сирии, не проверялся техническим персоналом перед полетом из аэродрома Квейрис. Авиалайнер смогли проверить лишь перед вылетом из Хмеймима.

Как выяснилось, после прилета в Квейрис самолет, не заглушая двигателей и не отправляясь на проверку, улетел обратно в рейс.

Самолет разбился на глазах очевидца, который говорит, что авиалайнер при посадке резко качнулся в сторону, а после разворота обратно начал терять высоту и падать. Когда Ан-26 ударился о землю, его перевернуло и оторвало крыло. Проехавшись по земли самолет сразу вспыхнул пламенем.

На сегодняшний день известно о 39 погибших офицерах, среди них был и генерал.

Эксперты назвали причиной крушения направление бокового ветра и технические неисправности авиалайнера.