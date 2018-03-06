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Авиаконструкторы обрисовали полную картину катастрофы АН-148

Вчера, 23:36

Картина авиакрушения самолета Ан-148, на борту которого пребывали около сотни человек, получила наконец огласку среди общественности. Есть также и несколько причин, приведших к трагедии.

По данным достоверного источника, который аргументировал свои доводы материалами, полученными с расшифровки самописцев потерпевшего крушение самолета Ан-148, стало понятно, что в аварии принимали участие два главных фактора. Одним из них стал непрофессионализм пилотов, второй – технические недоработки самого авиасудна. В момент, который стал критическим, пилоты не сошлись в едином организованном действии, так как на виду были разные показатели на шкалах приборов первого и второго пилота.

Эта растерянность, сочетаемая с недоработкой техников относительно аппарата ППД, дали свои трагические плоды. Самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подосковья. Все пассажиры авиалайнера погибли.


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