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Эксперты: Причиной крушения Ан-26 в Сирии мог стать заклинивший винт

Вчера, 23:20

Главной причиной авиакатастрофы Ан-26 можно считать заклинивший винт. Об этом массово говорят в интернете. Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в аэропорту сирийского Хмеймима при совершении посадки.

Интернет-обозреватели выдвигают версии этого крушения, в результате которого погибли 39 пассажиров самолета. Одной из многочисленных гипотез стало предположение о заклинившем винте в самолете. Это привело к внезапному падению и последующему взрыву. Среди тысячи комментариев есть даже предположение специалистов из авиационной отрасли.

Они говорят, что история с заклинившим винтом вполне реальна, так как проблемы с технической стороны в Ан-26 случались раньше достаточно часто. Просто в большинстве случаев это происходило не в период полета, поэтому не влекло за собой пагубных последствий. В настоящее время все версии проверяются и скоро эксперты смогут обнародовать истинную причину авиакатастрофы Ан-26 в сирийском Хмеймиме.


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