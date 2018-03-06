В Москве злоумышленники украли сумку с 4 млн рублей из Range Rover

Вчера, 23:11

В Москве 6 марта пятеро неизвестных разбили стекло внедорожника и вытащили сумку с 4 миллионами рублей. Происшествие случилось на улице Дорогомиловская.

Злоумышленники действовали совершенно открыто, не боясь быть замеченными. Они подошли к иномарке Range Rover, разбили стекло и украли сумку с деньгами, которая находилась на сидении автомобиля.

Скрылись преступники на машине марки Audi A6. Объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в Москве ограбили инкассаторскую машину, украв также 4 миллиона рублей. На данный момент грабитель находится в розыске.