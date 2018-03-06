Опубликован поименный список погибших в крушении Ан-26 в Сирии

Вчера, 22:44

Опубликован поименный список жертв крушения Ан-26. В результате трагедии на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли 39 человек включая членов экипажа.

Все погибшие являлись военнослужащими Российской Федерации. Среди погибших оказался российский генерал-майор Еремеев, который командовал операцией в Сирии. На месте крушения Ан-26 уже начали собирать обломки, тела погибших доставили в морг.

Только 16 трупов оказались целостными, остальные тела были разбросаны по периметру на фрагменты. В данный момент удалось установить личности 31 человека.