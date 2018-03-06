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В метро Москвы кровожадная крыса покусала уборщицу

Вчера, 22:49

Кровожадная крыса набросилась на уборщицу прямо в метро Москвы. Происшествие зафиксировано на станции метро «ЦСКА».

Работница станции дежурила в ночную смену. Под утро сотруднице необходимо было вымыть платформу. Поскольку женщина работала в помещении, рабочую куртку она оставила в подсобке. Когда уборщица закончила с мытьем полов и вернулась в техническое помещение, оказалось, в ее куртке отдыхала крыса. Женщина стала надевать одежду и когда сунула руку в карман, получила укус животного.

Пострадавшая тут же отбросила вещь в сторону и увидела, как из нее выбежала большая крыса.

Коллеги уборщицы вызвали скорую помощь и ее отвезли в больницу, где сделали укол от бешенства и обработали рану.

Сотрудники метро рассказывают, что крыс на станциях водится очень много, но на людей они еще не нападали. Видимо, уборщица помешала спокойному сну грызуна и тот решил совершить маленькую месть.


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