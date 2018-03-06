В катастрофе с Ан-26 в Сирии погиб российский генерал‍-майор Еремеев

Вчера, 21:55

На борту потерпевшего крушение самолета Ан-26 в Сирии находился российский генерал-майор Владимир Еремеев. Главнокомандующий, а также еще 38 военных погибли в авиакатастрофе на базе Хмеймим. Самолет потерпел крушение при посадке.

На месте трагедии сейчас работают спасатели. Им удалось обнаружить 16 целых трупов россиян, а также множество фрагментов тел других жертв, которые в момент крушения находились на борту Ан-26.

В первые минуты после трагедии стало известно, что в самолете находились 32 человека, однако в ходе операции число жертв возросло до 39. Одним из погибших оказался российский генерал-майор Владимир Еремеев. Тела и фрагменты трупов погибших уже доставили в морг для идентификации личностей.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, крушение Ан-26 произошло из-за технической неисправности. Версию о нападении боевиков на лайнер во внимание брать не стали, так как на обломках самолета не обнаружили следов оружия.