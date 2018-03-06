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Украинцы связывают крушение Ан-26 с трагической гибелью на ЧВК "Вагнера"

Вчера, 22:23

Интернет-обозреватели Украины проводят параллель между авиакатастрофой в Хмеймиме и трагической гибелью людей на ЧВК «Вагнера». Хотя это всего лишь обычная гипотеза, не имеющая официального подтверждения.

Весь мир потрясла новость о том, что над Хмеймимом 6 марта произошла авиакатастрофа военного самолета Ан-26. На борту авиасудна были военнослужащие России. В результате крушения никому выжить не удалось. Среди погибших 39 армейцев Минобороны России. Крушение Ан-26 произошло в 14:50, когда самолет заходил на посадку в район полосы аэродрома в Хмеймиме.

Борт начало вести и кренить в сторону, после этого объект начал резко падать и произошел удар о землю. После этого все закончилось мощным взрывом. Причины резкой неисправности военно-транспортного самолета пока не выяснены.


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