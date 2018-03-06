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Авиаэксперт категорично высказался по поводу крушения АН-26 в Сирии

Вчера, 22:02

Эксперт журнала «Арсенал отечества» по авиационным вопросам поделился информацией об устаревших самолетах АН-26 и о моделях, на которые их необходимо заменить. Также Дмитрий Дрозденко объяснил, почему ветер не может быть в числе единственных причин катастрофы.

Исходя из слов эксперта можно сказать, что причиной падения авиалайнера стала техническая неисправность. Дрозденко говорит, что самолет падал с высоты 500 метров и шел под очень острым углом к торцу.

Из-за бокового ветра мог отказать двигатель, что очень часто случается при посадке самолетов. Но это не единственная причина крушения. Эксперт высказывает мнение, что это могла быть комплексная проблема: и ветер, и отказ техники, например того самого двигателя.

Дрозденко также считает, что сами авиалайнеры АН-26 являются устаревшими и их нужно менять на новую модель Ил-112. По классу она будет примерно такой же, но более современной.


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