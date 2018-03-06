Дмитрия Гудкова обвинили в пиаре на смерти пассажиров АН-26

Вчера, 21:49

Дмитрий Гудков стал объектом обвинений относительно произведенного пиара на крушении самолета Ан-26, который разбился над Сирией. Экс-депутат опубликовал запись с подробностями катастрофы.

Российский политик Дмитрий Гудков написал пост на своей персональной странице в социальной сети. Он рассказал о подробностях крушения самолета Ан-26 над Хмеймимом, а также высказал соболезнование всем родным и близким жертв, которые присутствовали на борту в момент катастрофы. Интернет-обозреватели накрыли Гудкова массой критики за оставленный пост. Они обвинили его в пиаре на смерти погибших на борту Ан-26.

Некоторые позволяли даже ругательства в адрес экс-депутата Госдумы РФ. Общественность очень шокировало то обстоятельство, что госслужащий как-бы намеренно раздувает из трагедии сенсацию на весь мир, а по сути, даже тела погибших еще все не найдены.