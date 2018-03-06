Возле администрации президента Украины зарезали мужчину

Вчера, 21:30

Рядом со зданием президента Украины произошло очередное убийство. Неизвестный насмерть зарезал мужчину.

Сегодня в центре Киева около здания администрации украинского президента неизвестный злоумышленник напал с ножом на горожанина и смертельно ранил его, после чего скрылся с места убийства. Ножевое ранение было нанесено в брюшную полость. Пострадавший потерял большое количество крови и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По версии правоохранителей, убийство произошло в тот момент, когда пострадавший подошел к своему автомобилю, припаркованному во дворе на Лютеранской, 30.

Следователи возбудили уголовное дело и пытаются установить личность убийцы.