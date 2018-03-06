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В Донецке отвергнутый мужчина взорвал автомобиль

Вчера, 21:24

Отказ во взаимной любви стал главной причиной мощного взрыва в центре Донецка. Владелец автомобиля не смог вынести разрыва отношений и взорвал гранату в салоне иномарки. Есть погибшие.

Правоохранители установили, что главной причиной произошедшего взрыва в автомобиле на центральной улице Донецка стала неразделенная любовь. Молодой парень не смог вынести отказ своей возлюбленной и взорвал гранату в салоне иномарки. В итоге девушка погибла на месте происшествия, парень получил травмы и госпитализирован в больницу. Сотрудники полиции установили, что в багажнике автомобиля были еще гранаты, но к ним очередь у парня просто не дошла.

Стало известно, что ранее он уже угрожал любимой неприятностями в случае их разрыва, но в этот раз «Ромео» решил долго не разговаривать и привел гранату в действие.


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