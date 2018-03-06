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В Благовещенске наглый таксист высадил людей на середине дороги

Вчера, 20:41

В Благовещенске наглый таксист высадил своих пассажиров прямо на середине автодороги, при этом, его автомобиль перегородил половину проезжей части. Ролик с видеорегистратора проезжающей машины уже попал в социальные сети.

В сообщении рассказывается, что данный случай произошёл на улице Шимановского рядом с улицей Ленина и педагогическим университетом. Видеорегистратор проезжавшего мима автомобиля зафиксировал, что машина такси разворачивается и становится прямо посреди дороги. Водителю второго авто даже пришлось притормозить, чтобы проехать возле наглого таксиста, который своим опасным манёвром перегородил половину дороги.

                           

При просмотре ролика видно, что после инцидента пассажиры выходят из такси на автодорогу и спокойно уходят, а сам автомобиль резко заворачивается и уезжает к перекрёстку.


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