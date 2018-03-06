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В Самарской области пенсионерка скончалась в электричке

Вчера, 20:31

В Самарской области на железной дороге произошло трагическое происшествие. Пожилая женщина, которой стало плохо, не дождалась медицинской помощи на станции Липяги. На следующую станцию электропоезд привез труп пенсионерки.

Очевидцы произошедшего инцидента описывают ситуацию в социальных сетях весьма эмоционально. По их словам, женщине стало плохо во время следования электрички к станции Липяги, о чем пассажиры уведомили машиниста. Поезд простоял на станции больше положенного по расписанию времени, однако затем тронулся и продолжил путь по маршруту.

Когда состав прибыл в Чапаевск, то медики лишь зафиксировали факт смерти и вынесли тело из вагона. Тело оставили прямо на перроне. По версии сотрудников транспортной полиции, тело женщины оставалось под присмотром патруля до приезда специального транспорта. Личность умершей женщины пока не установлена.


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