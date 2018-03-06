В банк Ростова пришел мужчина в юбке и гольфах

Вчера, 20:33

В помещении одного из банков Ростова появился посетитель в шотландском наряде. Своим внешним обликом он удивил многочисленных клиентов и самих служащих.

Рабочий день 6 марта в одном из Ростовских банков начался с улыбок. В помещении финансовой организации появился один странный посетитель. Он пришел воспользоваться терминалом, который находился в зале и своим внешним видом приятно удивил общественность. На столь экстравагантном посетителе был надет шотландский килт, гольфы и рубашка. Хотя общие улыбки абсолютно никак не смутили мужчину, он даже не обратил внимания.

Этого нельзя сказать о сотрудниках банка, которые еще более начали улыбаться оригинальному клиенту. По мнению ростовчан, вероятно, парень просто был одет в специальный костюм по причине какого-то выступления в театре или частном корпоративе. Вынужденный визит в банк не заставил ростовчанина переодеться.