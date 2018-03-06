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В Улан-Удэ пара занялась сексом в подъезде и попала на видео

Вчера, 20:18

В Улан-Удэ в одной из многоэтажек на Боевой улице пара занялась сексом прямо в подъезде. Однако жители дома стали свидетелями этой неловкой ситуации. Кто-то из очевидцев заснял происходящее на видео и выложил в интернет. Теперь пользователи активно обсуждают этот случай.

Жители одного из домов в Улан-Удэ были возмущены случаем, который произошёл недавно. Там мужчина занялся сексом с женщиной прямо в подъезде на расстеленной простыни. По словам местной жительницы, в её доме такое случается первый раз. Как известно, именно эта женщина выгнала любителей плотских утех и засняла всё на видео. После этого случая жители дома приняли решения поставить везде камеры видеонаблюдения. После просмотра ролика в шоке остались даже пользователи Сети. Стоит отметить, что личности нарушителей общественного порядка остались неизвестны.

Журналисты же проконсультировались с юристами насчёт случившегося. Они ответили, что в российских законах нет статьи, которая конкретно рассматривает секс в публичных местах, но есть статья «мелкое хулиганство». Если по отношению к нарушителям будет возбуждено именно такое дело, то им грозит штраф в виде 5-10 минимальных трудовых окладов, или тюремный срок на 15 суток.

Правоохранители же советую в подобных случаях обращаться напрямую к ним.


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