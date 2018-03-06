Российские охотники случайно из Бурятии ушли в Монголию

Вчера, 20:01

Двое охотников из России случайно перешли государственную границу Монголии. Мужчин задержали пограничники.

Происшествие случилось в конце февраля. Нарушителей порядка пограничники обнаружили в районе горы Гунзан, которая находится как раз на границе государств. Подчеркивается, что охотники не имели документов, разрешающих охоту, а также у них было оружие и другие приспособления.

На данный момент охотникам назначен административный штраф в 4 тысячи рублей за пересечение границы страны без ведома пограничных служб. Еще мужчин оштрафовали за незаконную охоту и хранение оружия без документов.

ФСБ России напоминает, что согласно договору между Россией и Монголией, охота на границе запрещена в радиусе одного километра по обе стороны от таможни. Для получения позволения на охоту нужно уведомить соответствующих служб за три дня до поездки.