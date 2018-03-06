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В Новокуйбышевске из квартиры пенсионерки вывезли 7 КамАЗов мусора

Вчера, 20:12

В Самарской области в поселке Новокуйбышевске из квартиры пенсионерки вывезли семь КамАЗов различного мусора. Разбором завалов на улице Ворошилова занимались сотрудники «Новоградсервиса».

Местные жители дома №26 на улице Ворошилова пожаловались, что источником неприятного запаха, популяции мышей и тараканов является квартира пенсионерки. Известно, что гражданка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Женщина собирала на мусорках и улице вещи, которые считала пригодными в хозяйстве.

На протяжении двух дней сотрудники «Новоградсервис», не без привлечения правоохранителей, убрали квартиру пенсионерки и вывезли оттуда семь КамАЗов различных ненужных предметов. Уборка проходила с использованием респираторов, иначе в помещении невозможно было находиться. Гражданка на протяжении нескольких лет усердно захламляла комнаты.


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