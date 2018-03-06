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В Волгоградской области бушует смертельный грипп

Вчера, 19:33

В пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области проинформировали, что в регионе бушует смертельный грипп. В области уровень заболеваемости составил 37%, а в Волгограде равен 27%.

По словам представителей Роспотребнадзора, такие показатели не превышают дозволенный эпидемический порог, также зафиксировано снижение количества респираторных заболеваний. Согласно результатам исследования, у 50% заболевших диагностировали респираторные вирусы, у остальных выявили два штамма гриппа. За этот эпидемический сезон лабораторно зафиксировали грипп у 42 граждан.

На минувшей неделе власти приняли решение закрыть одну школу в Волгоградской области, так как были выявлены случаи заболевания среди малолетних детей. В двух школах просто приостановили занятия в восьми классах. Медики напоминают местным жителям, что самостоятельно не стоит лечить грипп, так как это может привести к летальному исходу.


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