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Военная прокуратура начала разбирательство в крушении Ан-26 в Хмеймиме

Вчера, 19:21

В Главной военной прокуратуре начали разбирательство в факте крушения Ан-26 в сирийском Хмеймиме. Информацию об этом сообщили представители ведомственной пресс-службы.

В полученной информации указывается, что в Главной военной прокуратуре решили организовать проверки в связи с авиакатастрофой военного воздушного судна из РФ на военной базе Хмеймим в Сирии. Известно, если возникнет необходимость, в ГВП могут привлечь и прокурорское реагировании.

Стоит отметить, что Ан-26 потерпел крушение в Хмеймиме в 15:00 по московскому времени. Воздушное судно заходило на посадку, но столкнулось с землёй, не долетев до базы всего 500 метров. В самолёте в момент аварии было 25 пассажиров и 6 членов экипажа. По полученной предварительной информации все люди погибли в момент трагедии.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что одной из причин аварии могли быть технические неполадки самолёта. Добавляется, что в момент крушения огня со стороны противоборствующих сторон в районе замечено не было. Комиссия уже начала расследовать и изучать версии случившегося.


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