Очевидцы сообщили о мощном ветре в Сирии при крушении Ан-26

Вчера, 19:25

Очевидцы сообщили о мощном ветре в Сирии, который мешал приземлению Ан-26 и клонил самолет на бок.

Очевидцы сообщили, что 6 марта в провинции Латакия в Сирии, где при совершении посадки на базе Хмеймим потерпел крушение самолет Ан-26, дул ветер невероятной силы. Такие погодные условия помешали самолету совершить нормальную посадку, ветер не позволял судну приземлиться ровно, в результате чего лайнер накренился и посадку осуществлял практически боком.

Сегодня в 15:00 по мск на территории Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26, не долетев порядка 500 м до взлетно-посадочной полосы в Хмеймиме. Жертвами авиакатастрофы стали 32 человека, включая 6 сотрудников экипажа. По одной из версий, причиной трагедии стала техническая поломка транспортного судна.