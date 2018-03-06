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В Минобороны РФ прокомментировали ракетную атаку на Ан-26

Сегодня, 17:04

В Министерстве обороны Российской Федерации с уверенностью заявили, что самолет Ан-26 упал не из-за ракетной атаки или обстрела. Причиной крушения судна на территории военной базы Хмеймим в Сирии, на борту которого погибли 32 человека, стала техническая неисправность.

В данный момент эксперты не могут озвучить точную причину крушения Ан-26 на военной базе Хмеймим, однако уже есть предварительные данные. Сейчас единственной версией трагедии является техническая неисправность, однако специалисты в ближайшее время начнут работать на месте авиакатастрофы. Стоит отметить, что все люди на борту Ан-26 погибли.


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