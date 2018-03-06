Летчик: Пилоты разбившегося Ан-148 не понимали, что происходит

Сегодня, 16:55

Летчик Александр Романов прокомментировал переговоры членов экипажа потерпевшего в Подмосковье самолета Ан-148, предположив, что его скончавшиеся коллеги не имели ни малейшего понимания о происходящем в кабине перед катастрофой.

В роковой ошибке пилотов Ан-148 могут быть виновны как стресс вперемешку с паникой, так и хроническая усталость, подчеркивает Александр Романов. Эксперт заявил о необходимости посмотреть на график полетов погибших в Подмосковье летчиков. Возможно, у них возникли галлюцинации из-за недосыпа. Анализируя расшифровку переговоров пилотов пассажирского авиалайнера, Романов предположил, что они не имели ни малейшего понятия о происходящем в кабине самолета.

«Безусловно, уводить судно вниз, при необходимости набора высоты, было огромной ошибкой», - подытожил эксперт.