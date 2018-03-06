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СМИ: Неподалёку от Марьинки в прогремел мощный взрыв

Сегодня, 16:41

В СМИ стала появляться информация о том, что на Донбассе, неподалёку от Марьинки, прогремел мощный взрыв. Информацию об этом якобы сообщил представитель группировки ДНР, имя которого и личность не сообщается.

По словам неизвестного представителя, взрыв произошёл в 14:50 немного южнее Марьинки. Эта территория находится под контролем украинских войск. Кроме этого, сепаратисты заявили о вертолёте, который якобы был украинским, и летал на этой территории.

Стоит уточнить, что взрыв был не результатом ведения огня. Возможно это было учение, в ходе которого украинская армия отрабатывала военные манёвры в случае террористической угрозы со стороны самопровозглашённой ДНР. Более подробная информация пока что не известна.


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