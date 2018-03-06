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В Волгограде депутат Таранцов сломал ногу в неубранном сугробе

Сегодня, 16:30

В Волгограде депутат КПРФ Михаил Таранцов сломал ногу, поскользнувшись в неубранном сугробе. В данный момент он находится в больнице.

Врачи диагностировали у Таранцова перелом со смещением. Сообщают, что ему придется пройти лечение продолжительностью в месяц. Сам депутат не удивлен случившимся происшествием. Он заявил, что уже продолжительное время ведутся разговоры о том, что город необходимо качественно чистить, а управляющие компании игнорируют эту необходимость.

Однако Михаил Таранцов заявил, что пока что не намерен обращаться в суд. Он отметил, что все давно в курсе сложившейся ситуации.

В администрации города выразили сочувствие депутату и отметили, что уже занимаются вопросом уборки города. И несмотря на то, что за последнее время качественно сократилось количество неубранных дворов, в городе по-прежнему очень много мест, которые требуют уборки.


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