В Тюмени пятиэтажка лишилась крыши и двух балконов

Сегодня, 16:04

В Тюмени в пятиэтажном жилом доме обрушилась крыша и два балкона с верхних этажей здания.

В Тюмени в жилом 5-этажном доме, расположенном по адресу 50 лет ВЛКСМ, 91, сегодня съехала кровля и обрушились 2 балкона, еще два балкона пострадали.

В 16:18 по местному времени в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о частичном обрушении кровли и двух балконов на верхних этажах здания. Через 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники 32 отряда ФПС, которые оцепили территорию вокруг пострадавшего дома и начали эвакуировать жильцов из 3-го и 4-го подъездов, а также учеников и педагогов из двух детских центров и спортивной школы, которые расположены в этом здании. Пострадавших и погибших в результате данного ЧП нет. На месте происшествия дежурят представители всех экстренных служб.

Известно, что в 2017 году в доме провели капитальный ремонт крыши площадью 1600 кв. метров, а также отремонтировали инженерные сети. В этом году в пятиэтажке 1969 года строительства планировали обновить фасад. В здании 96 квартир, в которых проживают 148 горожан, и 7 нежилых помещений, включая несколько детских центров. По одной из версий, сегодня утром рабочие проводили ремонтные работы на крыше пятиэтажки и подпилили некую конструкцию, в результате чего она и просела.

Администрация города оповещена о случившемся.