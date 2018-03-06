В Саранске мужчина сдал на металлолом чужую "семерку"

Сегодня, 16:01

В Саранске местный житель отвез чужую "семерку" на пункт приема металлолома, посчитав ее бесхозной.

В столице Мордовии 24-летний местный житель заприметил во дворе многоэтажного дома припаркованный автомобиль "ВАЗ-2107". Подумав, что он является бесхозным из-за его вида, мужчина позвонил в службу по эвакуации транспорта и вывез машину на металлолом, где получил 8 тыс. рублей.

Однако хозяин у автомобиля все-таки был. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в том же доме, со двора которого похитили транспортное средство. Он обратился в полицию с заявлением об угоне. Подозреваемый был задержан. Как оказалось, он уже был судим, а на данный момент является безработным.