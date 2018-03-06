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В цирке Тулы акробатка вылетела с батута во время представления

Сегодня, 15:36

В государственном цирке Тулы девушка вылетела с батута прямо во время циркового шоу. Акробатку вынесли со сцены цирка, пока она находилась в обмороке.

Несчастное происшествие случилось в разгар выступления, когда девушка выполняла сложные акробатические маневры. Подчеркивается, что в это время шла премьера программы «Тропическое шоу» для многодетных и неблагополучных семей области.

Главный управляющий цирка заверил посетителей, что с артисткой все хорошо. По неподтвержденной информации, спортсменка уже очнулась и чувствует себя хорошо.


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