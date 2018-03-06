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Представитель Насти Рыбки рассказал о взломе ее аккаунта в Instagram

Сегодня, 15:18

Агент Рыбки (Анастасии Вакушевич) рассказал, что девушку взломали в Instagram. Сообщается, что на данный момент Настя не имеет доступа к аккаунту.

Как рассказал Пол Лоуэн, агент девушки, аккаунт Рыбки был взломан недавно. Наставник Насти, Александ Кириллов (Алекс Лесли) попросил американское посольство Таиланда о предоставлении убежища в Америке в обмен на интересные факты о чиновниках России. Недавно Вакушевич заявила, что у нее есть аудиозаписи, которые содержат разговор миллионера Дерипаски о выборах в Америке. Девушка подчеркнула, что готова предоставить информацию, если посольство Америки защитит ее и даст убежище в США.

Полиция Таиланда задержала Анастасию и Кириллова за проведение секс-марафона в отеле. 


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