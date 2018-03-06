Смирнов прокомментировал крушение Ан-148

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Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов проккоментировал случившуюся 11 февраля трагедию с крушением авиалайнера Ан-148. По его мнению, виновниками стали "недоученные пилоты".

По словам Смирнова, авиалайнером управляли совершенно недоученные пилоты. При этом в подготовке командира экипажа и второго пилота есть разница. Военного летчика зачастую заставляют выполнить задания, не давая по сути указаний, каким образом вернуться назад. А "гражданского" пилота подготавливают к перелету пассажиров из одного пункта в другой. Смирнов отметил, что второй пилот вообще стал летчиком в 40 лет.

Именно из-за "недоученных пилотов" произошла страшная катастрофа. Тот факт, что причиной крушения является еще и обледенение приборов, вовсе не смутил Смирнова. По его мнению, эту проблему вполне можно было решить, если бы экипаж был должным образом подготовлен, а не проявил полную растерянность.