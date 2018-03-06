СК проверяет огненное погребение язычника в Кировской области

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Следком Кировской области организовал доследственную проверку по факту огненного погребения язычниками жителя Шабалинского района.

Накануне в соцсети «ВКонтакте» язычник из Кировской области Родослав Добровольский рассказал своим единомышленникам об огненном погребении жителя Шабалинского района. Автор скандального поста подчеркнул, погибшим является один из его соратников, указавший в последней воле сжечь себя в костре. Под публикацией Добровольского приложены фотографии горящего гроба.

Огненное погребение в Шабалинском районе заинтересовало Следком Кировской области. В настоящий момент правоохранители установили, что прах скончавшегося язычника собрали в цинковый ящик и отдали родственникам. Также умерший оставил предсмертную записку, указав огненное погребение своей последней волей.