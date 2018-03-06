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Росавиация назвала виновным в крушении Ан-148 человеческий фактор

Сегодня, 15:01

В Росавиации назвали причину, по которой самолет Ан-148 потерпел крушение. Сообщается, что виной человеческий фактор, что привело к обледенению скоростных датчиков.

По словам представителей Росавиции, на борту самолета скорость фиксируют несколько приемников воздушного давления, расположенных на носу самолета. С их помощью пилоты могут узнать данные о потоках воздуха. Однако выяснилось, что во время полета трубки Пито, как еще называют приемники, отказались работать из-за обледенения. Поэтому датчики показывали низкую скорость. Тогда пилоты решили направить нос авиалайнера к земле и таким образом ускорить его. Но появившись из-за облаков стало ясно, что крушения не удастся избежать.
После случившегося сотрудники всех российских авиакомпаний обязуются пройти дополнительный инструктаж для получения необходимых знаний и отработке действий в подобных ситуациях.


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