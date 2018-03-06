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Машину главы штаба Грудинина сожгли в Воронежской области

Сегодня, 14:36

Ночью с 5 на 6 марта неизвестные сожгли машину главы штаба Грудинина в Воронежской области Александра Сухинина. Обком КПРФ уже успел назвать этот инцидент чудовищной провокацией.

В Воронежском обкоме КПРФ рассказали, что ночью в местное управление МЧС поступило сообщение о том, на одни из автомобилей на Ленинской улице в Борисоглебске горит. Пожарные, которые прибыли на место происшествия, увидели ВАЗ-2112. Он был весь в огне. Специалисты сразу же принялись тушить. Ликвидировать пламя удалось за 10 минут, но машина полностью уничтожена.

Как оказалось позже, пострадавший автомобиль принадлежит главе Борисоглебского избирательного штаба Павла Грудинина и главе ячейки КПРФ Александру Сухинину. В момент пожара в машине были лишь агитационные материалы.

В обкоме КПРФ считают, что спаленная машина – это «мерзкий» акт путинской власти. Совершён он был сразу же после встречи в Москве председателя ЦИК РФ и врио губернатора Воронежской области. Там речь шла о недопущении провокаций во время предвыборной кампании.


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