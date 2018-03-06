В Подмосковье пьяная мать не заметила, что ее ребенок умер

Сегодня, 14:28

В Подмосковье женщина, увлекшись употреблением алкоголя не заметила, что ее 5-месячный ребенок умер.

Инцидент произошел в Некрасовском поселке. Женщина приехала туда в гости к своему знакомому вместе с 5-месячным сыном. Она выпивала с приятелем и напрочь забыла о малыше, который находился в коляске. Уже на утро горе-мать обнаружила, что ребенок мертв.

Тело мальчика отправили на экспертизу для выяснения обстоятельств. Стоит отметить, что это был седьмой ребенок у 32-летней женщины. Предыдущих шестерых детей успели забрать органы опеки, лишив пьяницу-мать родительских прав.