Жители Ростова наняли жестокого "киллера" для собак

Сегодня, 13:50

В Шахтах Ростовской области замечен очередной живодер и «неравнодушные» жители. Некоторые из «зоозащитников» предложили нанять собачьего «киллера», чтобы усыпить пострадавшего пса.

Как сообщается, в Ростовской области водитель иномарки сбил пса, после чего просто переложил собаку с проезжей части на обочину. Свидетелями данного происшествия стали другие участники дорожного движения. Однако, вместо помощи пострадавшей собаке, «неравнодушные» принялись массово писать об этом в социальных сетях. Каждый призывал прийти других на помощь. Некоторые выдвигали предложение собрать деньги, чтобы вызвать ветеринара, который на месте усыпит животное.

Но услуги «киллера» не понадобились. Некоторые все же решились помочь собаке. Однако, по прибытии они не обнаружили пострадавшего пса. Сумел ли он сам уползти, или же неравнодушные жители отвезли его к ветеринару, неизвестно.