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В Казани неадекватный мужчиа переполз улицу

Сегодня, 13:22

В Казани мужчина решил ползком преодолеть дорогу. Видео с ползущим по пешеходному переходу неадекватным жителем появилось в Сети.

Мужчина выбрал довольно оригинальный способ преодоления проезжей части на перекресте улиц Чернышевского и Профсоюзной. На видео видно, как мужчина ползет по заснеженной «зебре». В какой-то момент «герой видео» устает от передвижения и переворачивается на спину прямо посреди дороги. Несколько минут ему понадобилось, чтобы «перевести дыхание». После этого мужчина, собрав волю в кулак, продолжил свой путь. Он преодолел по-пластунски оставшуюся часть проезжей части и у самого тротуара решил снова передохнуть несколько секунд.

Некоторые из пользователей социальных сетей выдвинули предположение, что мужчина находится под действием наркотических средств, что и послужило причиной подобного неадекватного пересечения им проезжей части.


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